Caso Trentini, legale famiglia ‘125 giorni senza sue notizie’

'Non bisogna abbassare la guardia sulla vicenda'

ROMA, 19 MAR – “Chiedo di non abbassare la guardia e i riflettori sulla vicenda di Alberto Trentini. Sono 125 giorni che non sappiamo niente di lui, non può chiamare casa o vedere ambasciatore e console. Credo sia un inedito nella storia degli italiani all’estero. Su accuse contestate al momento non sappiamo nulla”. E’ quanto afferma l’avvocato Alessandra Ballerini legale dei familiari del cooperante italiano, originario di Venezia, fermato il 15 novembre dall’autorità del Venezuela e di cui non si hanno più notizie.

