Caso Uss: sentenza ‘coordinatore’ fuga attesa il 22 maggio

agenzia

Rinviato il processo a carico di Chirakaze

MILANO, 14 MAG – È stato rinviato, per problemi tecnici dell’aula, il processo a carico di Dmitry Chirakadze, aristocratico russo ritenuto il ‘coordinatore’ della fuga di Artem Uss e accusato a Milano di procurata evasione aggravata. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi oggi, ma dopo l’arringa difensiva da parte dell’avvocata Tatiana Della Marra, che assiste l’imputato con il collega Federico Sinicato, la giudice Ombretta Malatesta della settima sezione penale ha rinviato al prossimo 22 maggio. Per quell’udienza sono previste le repliche del pm Giovanni Tarzia e successivamente la camera di consiglio e il verdetto. Intanto, si è saputo anche che il processo può andare avanti senza problemi fino alla sentenza, perché è stata presa in carico dalla settima sezione della Cassazione, ossia quella sull’inammissibilità, l’istanza di “remissione” depositata dalla difesa dell’imputato nelle scorse settimane. Difesa che chiedeva lo spostamento del processo in altra sede, perché sosteneva che il Tribunale, il Riesame e la Corte d’Appello di Milano fossero “fortemente condizionati da fattori esterni al processo, in grado di turbarne in maniera determinante la libertà di determinazione”.

