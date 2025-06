++ Cassazione: Cassano, superato obiettivo Pnrr su tempi ++

agenzia

"Impressionante numero ricorsi, 80mila l'anno"

ROMA, 19 GIU – Un “impressionante numero di ricorsi in Cassazione, pari a oltre 80.000 l’anno, che non ha eguali nel panorama europeo e che viene gestito quotidianamente con encomiabile slancio ideale dai magistrati della Corte che, nel settore penale, definiscono i procedimenti entro 78 giorni dalla loro iscrizione e, in ambito civile, hanno ridotto, in poco più di due anni, le pendenze di oltre 30.000 unità e hanno conseguito un ‘disposition time’ di 901 giorni, così raggiungendo e superando l’obiettivo di 977 giorni fissato dal PNRR per il 30 giugno 2026”. Lo ha detto la prima presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, nella sua relazione all’Assemblea Generale della Corte.

