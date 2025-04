Cassazione, ci fu strategia stragista ‘ndrangheta con mafia

Sentenze e motivazioni

Motivazioni annullamento condanna presunti mandanti omicidio Cc

Regge la causale sulla “strategia stragista” messa in atto insieme da Cosa Nostra e ‘Ndrangheta all’inizio degli anni novanta, ma il fatto che Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone sono stati i mandanti dell’attentato in cui il 18 gennaio 1994 morirono i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo non è stato “dimostrato adeguatamente”. Lo scrivono, nelle motivazioni della sentenza “‘Ndrangheta stragista”, i giudici della Corte di Cassazione che lo scorso dicembre hanno annullato con rinvio gli ergastoli inflitti dalla Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria al boss di Brancaccio e al referente della cosca Piromalli. È stato quindi accolto l’impianto accusatorio della Dda e del procuratore Giuseppe Lombardo per quanto riguarda la partecipazione delle cosche calabresi alle cosiddette “stragi continentali”.