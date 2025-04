Cassazione deve decidere su trattenimenti con garanzie

agenzia

Consulta, incostituzionale applicare MAE consensuale

ROMA, 10 APR – La nuova disciplina del processo di Cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, introdotta dal decreto-legge 145 del 2024, è costituzionalmente illegittima per violazione del diritto di difesa dove dispone che trovi applicazione la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di Mandato d’arresto europeo consensuale, secondo cui la Cassazione giudica i ricorsi in camera di consiglio senza intervento delle parti. Lo ha deciso la Consulta che ha stabilito che sono invece da applicare le norme sul Mandato di arresto europeo ordinario che assicurano tempi contenuti e rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

