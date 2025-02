Cassazione, Riesame deciderà su arresti Chiara Petrolini

agenzia

Suprema Corte chiede nuova decisione su misura cautelare

ROMA, 25 FEB – Il Tribunale del Riesame deciderà nuovamente sulla misura cautelare per Chiara Petrolini, la giovane accusata di avere ucciso e occultato i cadaveri dei figli appena partoriti. La Cassazione ha infatti annullato con rinvio, per disporre un nuovo giudizio, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che, in accoglimento dell’appello della Procura, aveva disposto il carcere per Petrolini che attualmente si trova ai domiciliari.

