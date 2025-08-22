Catella al lavoro, torna a esercitare deleghe ceo in Coima

agenzia

Unica eccezione quella ai rapporti con la Pa

MILANO, 22 AGO – Subito al lavoro dopo la notifica della decisione del Riesame, che ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica, Manfredi Catella è tornato a esercitare tutte le deleghe a cui aveva rinunciato in Coima, il colosso immobiliare di cui è fondatore e ceo. Unica eccezione, secondo quanto si apprende in ambienti legali, la delega ai rapporti con la Pubblica amministrazione, di cui non è tornato in possesso.

