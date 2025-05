Cava occhio al padre 98enne, arrestato per tentato omicidio

agenzia

Grosseto, anziano è grave, ricoverato in rianimazione

GROSSETO, 28 MAG – Un anziano di 98 anni è stato picchiato selvaggiamente dal figlio di 63 anni in un appartamento a Grosseto la notte scorsa. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini che hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento: l’anziano è stato trovato senza il bulbo oculare, tolto con una chiave dal figlio, che vive nella stessa palazzina. L’uomo soffre di problemi psichiatrici e prima di utilizzare la chiave aveva colpito il padre al volto con pugni. L’anziano adesso è ricoverato in rianimazione all’ospedale cittadino Misericordia in gravissime condizioni. Il 63enne è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. L’appartamento è stato messo sotto sequestro dal pm Federico Falco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA