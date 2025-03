Cc ucciso, pg Cassazione chiede nuovo appello per Hjorth

agenzia

'Riconoscere le aggravanti e concorso pieno nell'omicidio'

ROMA, 12 MAR – Il pg di Cassazione ha chiesto un nuovo processo di appello, il terzo, per Gabriel Natale Hjorth coinvolto nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso con undici coltellate da Finnegan Lee Elder nel luglio del 2019 a Roma. Nei confronti di Hjorth, condannato in secondo grado a 11 anni e 4 mesi e già da tempo ai domiciliari, il pg chiede di riconoscere le aggravanti tra cui la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una appartenente alle forze dell’ordine e il pieno concorso nell’azione omicidiaria. Per quanto riguarda la posizione di Elder, dal punto di vista penale la sua condanna a 15 anni e 2 mesi è già passata in giudicato ma potrebbe profilarsi un nuovo giudizio solo ai fini risarcitori.

