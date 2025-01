Cecilia Sala: «Sono confusa e felicissima, sto bene»

Il giorno dopo

Il podcast della giornalista liberata dalla detenzione in Iran

“Sono confusa e felicissima, mi devo riabituare, devo riposare, questa notte non ho dormito per l’eccitazione e la gioia. Quella precedente per l’angoscia, sto bene, sono molto contenta”. Con queste parole Cecilia Sala, la giornalista rientrata ieri dall’Iran dove era detenuta nel carcere di Evin, ha risposto alla domanda di Mario Calabresi nel podcast sulla sua detenzione pubblicato da Choramedia che si intitola: “I miei giorni a Evin, tra interrogatori e isolamento”.