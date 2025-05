Cede condotta idrica in centro a Campobasso, strade chiuse

agenzia

Predisposto un piano di emergenza dal Comune

CAMPOBASSO, 08 MAG – Il centro di Campobasso stamattina in tilt a causa del cedimento di un tratto della condotta idrica cittadina, avvenuto nella notte in via Petrella, proprio davanti alla sede dell’Azienda sanitaria regionale. L’area è stata chiusa al traffico e sono in corso i lavori per riparare il guasto. In tutta l’area adiacente si sono formate code e rallentamenti. Il Comune ha predisposto un piano di emergenza: il traffico proveniente da via Roma e via Milano viene deviato su via Scatolone (in senso contrario) e prosegue su via Elena verso piazza Falcone e Borsellino (in senso contrario) , da qui si può raggiungere Porta Napoli o scendere lungo via Trivisonno. Piazza della Repubblica resta fruibile per il parcheggio ed è delimitata nella parte alta, lasciando libera la viabilità verso via Gorizia. L’amministrazione comunale invita alla massima prudenza e a seguire le indicazioni presenti sul posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA