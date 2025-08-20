Cede copertura di un capannone, operaio grave nel Mantovano

agenzia

E' caduto da circa 6 metri, ora è ricoverato a Cremona

MANTOVA, 20 AGO – Era salito sul tetto di un capannone tramite un cestello di una gru ma durante il sopralluogo la copertura, parzialmente in amianto, ha ceduto e l’uomo – un operaio di 62 anni – è caduto da un’altezza di circa sei metri procurandosi gravi traumi ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Cremona. L’infortunio si è verificato questa mattina alla Bimatek di Castelnuovo di Asola (Mantova) che produce attrezzature tecnologiche per l’edilizia. L’operaio è un dipendente della ditta Eco Soluzioni con sede a Calcinato (Brescia). La sua prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri e i tecnici della sicurezza sul lavoro dell’Ats Val padana.

