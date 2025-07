Cede l’insegna Generali di CityLife, aperta una inchiesta a Milano: cosa vogliono capire i pm

il caso

Allarme nella Torre Hadid: incerte le cause dell'incidente.. La Procura indaga per disastro colposo

La Procura di Milano ha avviato un’indagine sul cedimento dell’insegna Generali posta in cima alla Torre Hadid, uno dei simboli del quartiere CityLife. Il fascicolo sarà aperto con l’ipotesi di reato di crollo colposo, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Il Codacons ha espresso “forte preoccupazione per l’accaduto”, sottolineando la gravità di un cedimento strutturale di tale portata in una zona ad alta frequentazione quotidiana. L’associazione ha presentato un esposto alla Procura chiedendo di verificare il rispetto delle misure di sicurezza e manutenzione previste per strutture di questa altezza e rilevanza, e di indagare su eventuali responsabilità da parte della proprietà della torre, della società incaricata della manutenzione e degli enti pubblici preposti ai controlli. Il Codacons chiede inoltre di verificare se esistano rischi analoghi su altre strutture e grattacieli della città.

Secondo le prime informazioni, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe il cedimento strutturale di uno dei nodi dei tiranti in acciaio che sorreggono l’insegna. La struttura dell’insegna è complessa: comprende un tamburo centrale, vincolato al prolungamento in cemento armato dei torrini sulla sommità della torre, che trasferisce i carichi verticali ai punti di appoggio. Dal tamburo centrale si dirama una struttura tubolare reticolare simmetrica, mentre i pannelli e le lettere sono sostenuti da montanti e traversi orizzontali che fungono anche da supporto per le passerelle di manutenzione.

Al momento del cedimento, non si registravano condizioni di vento forte, ma va segnalato che Milano stava attraversando giornate di temperature particolarmente elevate. Le cause precise restano in corso di accertamento. Secondo quanto appreso, l’insegna sarebbe comunque rimasta ancorata al perimetro del terrazzo, scongiurando così il rischio di una caduta verticale e di conseguenze potenzialmente più gravi.