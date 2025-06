Cede staccionata, escursionista muore nel Bellunese

agenzia

La donna è caduta dal sentiero per 60 metri

BELLUNO, 13 GIU – Una donna di 72 anni di Venezia è morta questo pomeriggio in Val di Zoldo (Belluno) dopo essere caduta in una scarpata alta una sessantina di metri, mentre percorreva un sentiero. Secondo la ricostruzione fatta dal marito, che la accompagnava nella passeggiata, la moglie in una sosta del percorso si sarebbe appoggiata ad una staccionata che non ha retto, facendola finire nel precipizio. Chiamati i soccorsi, agli uomini del Soccorso alpino e del Suem non è stato possibile far altro che constatare il decesso della escursionista e recuperare la salma.

