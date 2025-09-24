Cede una grata, operaio precipita per sei metri

agenzia

Trafitto da pezzo di ferro, è grave ma non in pericolo di vita

GENOVA, 24 SET – Un operaio di 34 anni è precipitato in una intercapedine dopo il cedimento di una grata. L’uomo è caduto per circa sei metri ed è rimasto trafitto a un arto da un pezzo di ferro. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l’automedica, i vigili del fuoco e gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl 3. L’incidente è avvenuto in via delle Primule, a Genova. Secondo le prime informazioni, l’operaio era insieme ad altri colleghi stava eseguendo un lavoro su corda: quando è sceso la griglia avrebbe ceduto facendolo cadere. caricato sull’ambulanza è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita.

