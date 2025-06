Cedu condanna violenza polizia a Global Forum Napoli nel 2001

agenzia

Avvocato praticante subì maltrattamenti al commissariato

STRASBURGO, 05 GIU – L’Italia ha violato la Convenzione europea dei diritti umani per i maltrattamenti subiti da un avvocato praticante nella stazione di polizia Raniero il 17 marzo 2001 mentre a Napoli si teneva il Global Forum e una manifestazione che lo contestava. L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha anche determinato che l’Italia dovrà versare ad Andrea Cioffi, allora avvocato praticante, 30mila euro per danni morali. Cioffi, come altri, venne “prelevato” in uno degli ospedali napoletani e portato alla stazione di polizia dove fu vittima di trattamenti “particolarmente odiosi”, come già accertato dai tribunali italiani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA