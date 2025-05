Censis, 7 donne su 10 hanno paura quando tornano di sera

agenzia

Il 25,6% ha subito una molestia sessuale. Stupri +35% dal 2019

ROMA, 07 MAG – Il 67,3% delle donne ha paura quando torna a casa di sera o di notte. Per l’81,8%, negli ultimi 5 anni girare per strada è diventato, infatti, più pericoloso. Dato che tra gli italiani è al 75,8%. È quanto emerge dal 1° Rapporto Univ- Censis “La sicurezza fuori casa” presentato oggi. Diversi reati vengono declinati prevalentemente al femminile e sono in crescita. Tra questi, le violenze sessuali che nel 2024 sono state 6.587, +34,9% negli ultimi 5 anni. Il 25,6% delle donne intervistate dichiara, inoltre, di aver subito almeno una molestia sessuale, il 23,1% uno scippo o un borseggio e il 29,5% è stata seguita da uno sconosciuto.

