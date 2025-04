Centinaia di giovani a un rave party nel Torinese: tensione con la polizia, disordini e feriti

LA FESTA ILLEGALE

Un altro rave party illegale in provincia di Torino, finito in disordini con le forze dell’ordine schierate. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti. Ci sono stati brevi scontri tra un gruppo di partecipanti, come già il 23 marzo a Moncalieri, alle porte del capoluogo piemontese.

Questa volta il raduno dei è stato organizzato più lontano da Torino, a La Cassa, poco oltre il parco regionale della Mandria e a una ventina di chilometri dal complesso museale della Reggia di Venaria.Utilizzando il solito tam tam sui social, centinaia di giovani si sono ritrovati nell’ex capannone della Kemia Tau, un’azienda di preparati chimici per le concerie dalla fine dell’anno scorso in concordato preventivo. Dal tardo pomeriggio di ieri, in via Torino sono arrivate decine e decine di veicoli con i partecipanti al rave, che hanno finito per bloccare la strada provinciale che porta a Givoletto. Secondo le forze dell’ordine, alla notte hanno partecipato almeno 4-500 persone.

Sul posto sono stati fatti intervenire i poliziotti del reparto mobile e i carabinieri della Compagnia di Rivoli (Torino) e del battaglione Piemonte. La tensione è cominciata a salire nella mattinata di oggi, quando le forze dell’ordine hanno cercato di liberare l’ex fabbrica occupata e di identificare i partecipanti al rave. Nel primo pomeriggio decine di giovani si sono fronteggiati in strada con carabinieri e poliziotti in tenuta anti-sommossa. Ci sono stati prima insulti e spintoni, poi qualche manganellata e scontri.