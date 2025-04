Centinaia in piazza per sindacalista aggredito a Genova

agenzia

Anche Orlando, Cofferati e la candidata Salis

GENOVA, 15 APR – Si sono radunati in alcune centinaia nel tardo pomeriggio a Genova Sestri Ponente per manifestare solidarietà al sindacalista della Cgil aggredito oggi per strada da due persone che lo hanno insultato e picchiato e sono poi fuggite. In piazza Baracca si sono ritrovati tanti sindacalisti, militanti di partiti di sinistra e centrosinistra, esponenti di varie associazioni come l’Anpi, tanti cittadini senza bandiere. Un presidio è stato organizzato dalla Cgil per reagire “all’aggressione fascista” connotata secondo li racconto della vittima dal saluto romano. In piazza sono stati visti tra gli altri l’ex ministro Andrea Orlando, l’ex segretario della Cgil Sergio Cofferati, la candidata sindaca del centrosinistra alle comunali Silvia Salis. “Questo gesto racconta un clima che non va bene – ha detto Salis -. E’ importante vedere che ci sono tante persone qui. La risposta forte ribadisce lo spirito antifascista di Genova”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA