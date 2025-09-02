Centri sociali, se toccano Flotilla blocchiamo Porto Venezia

agenzia

Messaggio assieme ad Adl Cobas come camalli di Genova

VENEZIA, 02 SET – “Dichiariamo fin da subito che se la Flotilla sarà fermata, ci mobiliteremo per bloccare il porto di Venezia. È lì che continueremo la nostra azione, trasformando lo sdegno in azione diretta, la solidarietà in disobbedienza”. Lo affermano i Centri sociali del Nordest, assieme al sindacato Adl Cobas di Venezia, riprendendo il messaggio lanciato dai camalli del Porto di Genova, che avevano minacciato, in caso di blocco della Gaza Sumud Flotilla, di “non far uscire più un chiodo” dallo scalo ligure.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA