Centro fisica teorica Abdus Salam celebra all’Onu i 60 anni

agenzia

Evento a New York per l'istituto di Trieste, con Nobel Haldane

TRIESTE, 06 MAG – Un evento speciale onorerà i 60 anni del Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (Ictp), il 9 maggio al quartier generale dell’Onu, a New York, organizzato dalla Missione Permanente d’Italia alle Nazioni Unite e dall’Unesco, dal titolo “Promuovere la cooperazione scientifica globale per uno sviluppo sostenibile: far leva sulla scienza quantistica per prepararsi al futuro”. All’incontro sarà sottolineato il ruolo chiave dell’Ictp nel promuovere la scienza fondamentale e la collaborazione scientifica a livello globale. Il premio Nobel Duncan Haldane, vincitore della Medaglia Dirac dell’Ictp nel 2012, terrà il discorso di apertura. Saranno poi evidenziate le esperienza della ricercatrice e imprenditrice camerunense Estelle Inack e di Raji Ashenafi Mamade, studente di dottorato etiope. Inack, completato il programma, ha conseguito un dottorato di ricerca con Sissa, ed è ricercatrice al Perimeter Institute e co-fondatrice dell’azienda yiyaniQ, che si occupa di tecnologia quantistica. Mamade invece ha completato il programma di diploma post-laurea dell’Ictp ed è subito partito alla volta del Mit, dove sta conseguendo il dottorato. Tra gli illustri ex-allievi del programma presenti all’evento spicca anche l’onorevole Ntoi Paul Rapapa, Ministro dell’educazione del Lesotho. Si svolgerà poi una tavola rotonda con il direttore dell’Ictp Atish Dabholkar, la matematica Aissa Wade, docente alla Università della Pennsylvania e del professor Greg Gabadadze, vicepresidente sezione scienze matematiche e fisiche alla Fondazione Simons. Verranno inoltre discusse le opportunità di due iniziative promosse dalle Nazioni Unite: il Decennio internazionale delle scienze per lo sviluppo sostenibile lanciato nel 2024, e l’Anno internazionale della scienza e della tecnologia quantistiche, che si celebra quest’anno. L’evento sarà trasmesso online dalle 15.00 alle 16.40 (orario di New York): https://webtv.un.org/en/asset/k1e/k1e3xdq04r

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA