Centro storico di Otranto deturpato con vernice e catrame

Imbrattati vicoli e monumento a eroi e martiri

OTRANTO, 02 GIU – Sconosciuti hanno deturpato con vernice rossa la pavimentazione di alcuni vicoli del centro storico di Otranto, il monumento eroi e martiri otrantini e l’altare sulla porta di mare, quest’ultimo anche con catrame. Si è trattato di un brutto risveglio per la Città dei Martiri gremita in questo ponte del 2 giugno da migliaia di turisti. Le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i vandali in azione col volto coperto e con il cappuccio della felpa calcato in testa. Sull’accaduto indagano polizia e carabinieri .

