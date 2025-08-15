Cervo intrappolato sfonda tetto di ristorante a Camaldoli

agenzia

Soccorso da pompieri e carabinieri forestali, poi liberato

CAMALDOLI (AREZZO), 15 AGO – Singolare intervento di soccorso questa mattina in località Camaldoli, nel comune di Poppi (Arezzo) dove un cervo adulto è rimasto intrappolato all’interno di un locale adiacente a un ristorante, dopo aver sfondato accidentalmente la copertura della struttura. Sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena, che hanno operato in collaborazione con i carabinieri forestali di Badia Prataglia e la veterinaria del Centro Recupero Fauna Selvatica. L’animale, disorientato ma vivo, è stato sedato in sicurezza, quindi estratto dal locale dai pompieri, caricato su un pick-up e trasportato in una zona boschiva del Parco. Dopo un accurato controllo delle condizioni di salute, il cervo è stato rilasciato in libertà in un’area idonea al reinserimento. L’operazione si è conclusa senza ulteriori danni né ferite per l’animale.

