Cervo intrappolato sulla A1 nel Bolognese, salvato da Polstrada

agenzia

Dopo le visite dei veterinari è stato rimesso in libertà

BOLOGNA, 26 SET – Un cervo, rimasto intrappolato fra i guard-rail lungo l’Autostrada A1 Panoramica, è stato salvato dalla Polizia Stradale di Pian del Voglio, nel Bolognese. Non potendo uscire, a causa del traffico su entrambi i sensi di marcia, l’ungulato è stato raggiunto dagli agenti: le pattuglie hanno rallentato il passaggio di auto e mezzi pesanti e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. I veterinari della sanità pubblica dell’Azienda Usl Toscana Centro hanno raggiunto il cervo, lo hanno sedato e lo hanno recuperato in sicurezza. Dopo accertamenti clinici, l’animale è stato rimesso in libertà nei boschi.

