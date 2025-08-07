Cgil, stop carico armi su cargo saudita a Genova

agenzia

Lavoratori portuali: "A bordo già esplosivi e mezzi militari"

GENOVA, 07 AGO – Stop all’imbarco di materiale bellico sul cargo saudita Bahri Yanbu proveniente da Dundalk (Usa) e ora al porto d Genova. Lo ha deciso la Filt Cgil dichiarando il blocco dopo che -con la Fit Cisl e Uiltrasporti- aveva chiesto chiarimenti alla Prefettura, alla Capitaneria di Porto e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in merito alla presunta presenza di materiale bellico all’interno del terminal per essere poi imbarcato. Sul cargo, spiegano i lavoratori portuali, si trovano già alcuni mezzi anfibi militari e container di esplosivi classificati 1-E1.1, probabilmente proiettili da cannone. Il Coordinamento lavoratori portuali ha deciso quindi di riconvocare un presidio davanti al cancello del terminal per domani mattina alle 8.

