‘Che emozione’, l’Amerigo Vespucci saluta Mattarella

Comandante da Doha, un pensiero per l'equipaggio e le famiglie

DOHA, 19 DIC – L’attesa e l’emozione, la gioia e l’orgoglio. A bordo dell’Amerigo Vespucci si respira l’aria di festa per quello che resterà un altro tassello storico per la nave scuola della Marina Militare. Per la prima volta, infatti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto salutare il veliero “più bello del mondo”, impegnato da luglio 2023 nel suo tour mondiale. “Ovunque – ha detto Mattarella – è stato recato un messaggio di grande prestigio e fascino per l’Italia”. Il Cassero della nave scuola ha fatto da cornice all’inedito appuntamento di fine anno, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti di “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano completamente accessibile per i disabili che – proprio come il Vespucci – sta facendo il giro del mondo. Il comandante Giuseppe Lai ha rivolto un messaggio di saluto al presidente sottolineando l’impegno non solo nella “diplomazia navale” ma anche nella “promozione dell’immagine, della cultura e dei valori dell’Italia nel mondo” attraverso anche la nascita del Villaggio Italia, l’expo itinerante dedicato alle eccellenze italiane. “E’ un viaggio entusiasmante”, le sue parole prima di augurare buone feste al presidente e all’Italia intera. “E’ stata un’emozione forte sentire le parole del capo dello Stato che saluta l’equipaggio di nave Vespucci – ha detto Lai al termine del collegamento con la sede del Covi -. Un messaggio non solo per l’equipaggio di qui, ma anche per l’equipaggio di là, come dico io, cioè i nostri affetti che ci aspettano in Italia. Un buon Natale per noi e per loro”.

