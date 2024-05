Chef Rubio aggredito, indagine lesioni aggravate odio razziale

agenzia

Procedimento della Procura di Roma dopo denuncia vittima

ROMA, 27 MAG – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per lesioni aggravate dall’odio razziale in riferimento al pestaggio di Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, avvenuta il 15 maggio scorso all’esterno della sua abitazione a Frascati. Il procedimento, al momento contro ignoti, è stato avviato dopo una denuncia presentata dallo stesso Rubini, noto per le sue posizioni pro Palestina, che aveva accusato del raid “alcuni sionisti”. Le indagini sono affidate alla Digos.

