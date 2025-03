agenzia

Studente di 16 anni scoperto da Polizia a Milano

MILANO, 28 FEB – Ha telefonato ieri alla Polizia dicendo che c’era una persona uccisa in piazza Duomo a Milano. Gli agenti della Questura, considerata la falsità della segnalazione, sono risaliti a lui e per uno studente di 16 milanese è scattata la denuncia per procurato allarme.

