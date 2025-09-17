Chiara Poggi, l’assassino è uno solo: la consulenza del Ris che smonta l’inchiesta

le indagini

Smentita l'ipotesi della Procura secondo cui ci sarebbe stata anche un'altra persona sulla scena del delitto

La consulenza del Tenente Colonnello Andrea Berti, comandante dei Ris di Cagliari, depositata oggi in Procura a Pavia, esclude la presenza di un secondo assassino nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Il documento, di oltre trecento pagine, dettaglia la scena del crimine e la dinamica del delitto, confermando la versione secondo cui l’unico colpevole sarebbe l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, condannato a 16 anni.

Ricostruzione 3D e analisi scientifiche

Lo scorso 9 giugno, i militari dell’Arma hanno lavorato all’interno della villetta di Garlasco, casa dei genitori di Chiara, per una ricostruzione in 3D con l’ausilio di droni e la “Bloodstain Pattern Analysis” (BPA) per studiare le macchie di sangue. Questo approfondito lavoro non ha evidenziato alcuna presenza di un’altra persona sulla scena del crimine, contraddicendo così l’ipotesi della Procura che aveva iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, per omicidio in concorso.

Nuove consulenze e prove al vaglio

Il Tenente Colonnello Berti ha discusso oggi con i pm per oltre due ore. Alla sua consulenza si affiancherà quella della professoressa Cristina Cattaneo, incaricata di analizzare l’arma del delitto, il numero di lesioni e se l’omicidio sia opera di una o più persone. L’incrocio di questi risultati sarà fondamentale per completare il quadro investigativo.

Impronte digitali e ulteriori approfondimenti

Restano al centro dell’inchiesta le analisi delle impronte digitali trovate sulla spazzatura repertata la mattina del delitto: otto tracce parziali, sei sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura. Questi elementi, emersi dopo 18 anni, sono fondamentali per chiarire eventuali coinvolgimenti.

All’inizio di settembre, i periti dattiloscopici e genetisti hanno lavorato sui reperti, isolando il DNA di Stasi su una cannuccia di Estathè e rintracciando le otto impronte latenti, la cui utilizzabilità è ancora in fase di verifica. Gli esperti hanno richiesto una proroga per completare gli accertamenti, che sono definiti irripetibili.

Prossimi passi e scadenze processuali