Chico Forti incontra la madre a Trento, accolto da applauso

agenzia

E' arrivato accompagnato dagli agenti della penitenziaria

TRENTO, 22 MAG – Chico Forti, il 65enne trentino condannato all’ergastolo negli Usa per omicidio e rientrato da pochi giorni in Italia, è arrivato a Trento, accolto in strada da un applauso dei presenti. E’ partito questa mattina dal carcere di Verona accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Forti ha infatti ricevuto il permesso dei giudici di sorveglianza per incontrare l’anziana madre 96enne. Sotto casa di Forti grande folla di giornalisti, operatori e qualche curioso. Il colloquio con la madre, che Forti non vede da 16 anni, dovrebbe durare circa 4 ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA