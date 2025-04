Chiesa gremita per i funerali di Graziano Mesina a Orgosolo

agenzia

Sul feretro anche una sciarpa rossoblù

ORGOSOLO, 15 APR – Chiesa gremita a Orgosolo (Nuoro) per l’ultimo saluto all’ex primula rossa del banditismo sardo, Grazino Mesina, morto sabato nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano dopo essere stato scarcerato meno di 24 ore prima per gravi motivi sanitari. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di San Pietro Apostolo da don Salvatore Goddi. “Graziano ha bisogno della nostra preghiera e della misericordia. La preghiera segnerà la giusta strada verso il Signore”, ha detto in una chiesa che aveva iniziato a riempirsi lentamente pochi minuti prima delle 10 quando era arrivato il feretro da Olbia, appena sbarcato dalla nave proveniente da Livorno. Prima delle esequie c’è stato il rosario recitato dalle prioresse di santa Croce. Nelle prime file i parenti di dell’83enne. Con loro anche le legali dell’ex bandito Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. Durante la celebrazione alcune persone hanno poggiato una maglia e una sciarpa rossoblù sul feretro, omaggio per la sua passione per il Cagliari. Mesina, che stava scontando 24 anni di carcere a Milano, aveva lasciato il penitenziario di Opera venerdì scorso dopo l’accoglimento dell’istanza di differimento pena presentata dalle sue due legali che avevano rilevato che l’83enne era malato terminale a causa di un tumore.

