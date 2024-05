Chiesta cancellazione scritta ‘Onore al camerata Kappler’

agenzia

Su un muro a Campobasso vicino alla sede del Consiglio regionale

CAMPOBASSO, 27 APR – Forse c’è da tempo, forse qualcuno recentemente ha provato a cancellare alcune lettere. Il dubbio rimane ma, nello stesso tempo, sul muro della ex sede Telecom in via IV Novembre a Campobasso a distanza di pochi metri dall’edificio del Consiglio regionale, è facilmente visibile anche dalla strada la scritta ‘Onore al camerata Kappler’, il comandante della Gestapo che la storia tristemente ricorda come ‘il boia delle Fosse Ardeatine’ e per il rastrellamento del ghetto di Roma. A segnalare questa sgradevole situazione sono stati alcuni cittadini. Gli stessi che ora chiedono a chi di dovere di provvedere a rimuovere la scritta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA