Chiusa una videolottery nel Padovano, ‘sospetto riciclaggio’

agenzia

Il Tar dà ragione alla Questura: prelevato un milione al mese

VENEZIA, 25 SET – Serrande abbassate per una videolottery da cui veniva prelevato un milione al mese a favore dei clienti. Succede a Este (Padova), dopo che nei giorni scorsi il Tar Veneto ha confermato la legittimità con cui il questore di Padova Marco Odorisio aveva disposto la revoca della licenza e la chiusura di una videolottery a Este. La pubblicazione della sentenza il 22 settembre, arrivata dopo che il 5 settembre la società aveva ottenuto una sospensiva della revoca della sentenza datata 15 luglio, è stata resa nota dalla Questura. L’indagine della Divisione polizia amministrativa era partita da un volume di affari sospetto della videolottery, gestita da cittadini cinesi. Nella sentenza si legge che la Questura ha fondato legittimamente il provvedimento dopo aver valutato il “sospetto e anomalo flusso di denaro registrato presso l’esercizio gestito dalla società, perché riconducibile a condotte sussumibili nelle trame del reato di riciclaggio”. Il Tar ha condannato la parte ricorrente alle spese giudiziarie e al pagamento di 2mila euro a favore del Ministero dell’Interno. Ieri gli agenti della Questura hanno notificato la sentenza e disposto la chiusura definitiva della videolottery.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA