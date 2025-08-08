Chiuso centro di medicina estetica illegale in casa nel Milanese

agenzia

Donna denunciata per esercizio abusivo della professione medica

MILANO, 08 AGO – E’ stato chiuso un centro di medicina estetica abusivo ricavato all’interno di un appartamento di Legnano, centro del Milanese, dove venivano praticati trattamenti medico-estetici, tra cui iniezioni di botulino, senza seguire le norme igienico-sanitarie previste dalla legge. Una donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza e dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Milano. L’attività investigativa congiunta – è stato spiegato – è stata sviluppata sulla base del monitoraggio dei social network della titolare del centro, sui quali la stessa pubblicizzava apertamente i propri servizi nonché specifici trattamenti estetici invasivi, consistenti in iniezioni sottocutanee di botulino, acido ialuronico e filler di dubbia provenienza. Prestazioni che, per legge, devono essere effettuate da un medico qualificato. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) ha disposto la perquisizione del centro gestito dalla donna indagata. Sono stati rinvenuti, all’interno di un frigorifero contenente anche cibo e bevande, 38 confezioni di siringhe già riempite di acido ialuronico e pronte per le iniezioni, 10 flaconcini di botox e farmaci cosiddetti “antagonisti”, da somministrare in caso di reazioni avverse per chi si sottopone a questi trattamenti senza adeguate garanzie di sicurezza, oltre che 2 dispositivi medici non commercializzabili in Italia per la rimozione di neoplasie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA