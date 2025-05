Chiuso tratto dell’A10 a Genova per un camion ribaltato

agenzia

Tra Genova Pra' e Aeroporto verso il capoluogo ligure

GENOVA, 25 MAG – Il tratto dell’autostrada A10 Genova-Savona tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto verso Genova è stato temporaneamente chiuso a causa del ribaltamento di un camion all’uscita della galleria Cantarena. Il mezzo pesante si è ribaltato occupando completamente la carreggiata e disperdendo carburante sul piano viabile. Sono segnalati tre chilometri di coda tra Arenzano e Genova Pra’ a causa dell’incidente. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia. Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Pra’ la società concessionaria Aspi consiglia di percorre la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto. Ripercussioni anche sulla A26 dei Trafori, con code da Masone in direzione della A10.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA