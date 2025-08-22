Chiusura H4 slovena: Questore Trieste, controllo interforze

agenzia

Al traffico pesante si associa il controesodo dalla Croazia

TRIESTE, 22 AGO – Il Questore di Trieste Lilia Fredella ha disposto a partire da oggi e fino a domenica prossima e per il successivo fine settimana servizi di controlli interforze per fronteggiare gli eccessi di traffico derivanti dalla chiusura dell’autostrada slovena H4. In questi giorni al traffico pesante – stimato in un aumento del 45 per cento rispetto agli standard, come ha indicato il Dirigente della Polizia stradale di Trieste, Gianluca Romiti nel corso di un incontro con la stampa – si associa il controesodo dalle mete turistiche della Croazia. Gli eccessi di traffico nei giorni scorsi hanno formato fino a 7 chilometri di coda e si scaricano, oltre che a Fernetti e alla barriera del Lisert per i mezzi pesanti, sulla strada statale 14 da Sistiana a Monfalcone per quanto riguarda il traffico leggero. Molti automobilisti, infatti, per evitare le lunghe code escono dall’ autostrada per proseguire lungo le strade statali. I servizi di controllo disposti dal Questore vengono impiegati anche per fluidificare il traffico, che questa mattina però non supera i 600/700 metri di coda. La carreggiata sud (in direzione Italia) della H4 – che prosegue in Italia nella A34 – è chiusa dal 18 agosto ai mezzi pesanti per consentire l’installazione di barriere frangivento. I lavori dureranno 90 giorni.

