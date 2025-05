‘Ciao mamma, ti voglio bene’, l’ultimo messaggio di Coatti

agenzia

Lo ha pubblicato la madre su Instagram

ROMA, 11 MAG – “Ciao mamma. Ho voglia di tornare. Ti voglio bene. Tanto tanto”. Questo il messaggio che Alessandro Coatti mandò alla mamma pochi giorni prima di morire. Lo rivela la madre del ricercatore, Sandra Lovato, che su Instagram nel giorno della festa della mamma pubblica il messaggio del figlio e anche la sua risposta: “Anche io”. Il biologo italiano fu rinvenuto morto a Santa Marta, il corpo smembrato, il 6 aprile scorso. Una vicenda dai contorno non del tutto chiariti: probabilmente il 38enne è stato adescato su un sito di incontri, drogato per rapinarlo e ucciso. La brutale del corpo fato a pezzi aveva fatto pensare ad un’azione di gruppi paramilitari o bande narcotrafficanti, ambienti con cui però Alessandro non aveva contatti.

