Ciclista morto, nulla osta funerali nelle prossime ore

Alla procura relazione Postrada: 'Nessuna responsabilità terzi'

AOSTA, 18 LUG – Sarà firmato nelle prossime ore il nullaosta per lo svolgimento dei funerali del ciclista ligure Samuele Privitera, di 19 anni, morto mercoledì pomeriggio a seguito di una violenta caduta a Pontey, durante il Giro della Valle d’Aosta. La procura, dopo aver ricevuto la relazione della polizia stradale che ha svolto tutti gli accertamenti, non ravvisa responsabilità da parte di terzi. Al vaglio della polizia stradale, anche le immagini dei filmati girati durante il passaggio della carovana dei ciclisti. Gli investigatori hanno sentito il ciclista che ha assistito alla caduta. Dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente, emergono nuovi particolari riguardanti il caschetto di sicurezza, indossato da Privitera: non si sarebbe mai staccato, contrariamente a quanto ricostruito in un primo momento, e sarebbe stato tolto dai medici durante le manovre di rianimazione durate oltre 15 minuti.

