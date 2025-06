Ciclista muore precipitando da scogliera sul Garda

agenzia

L'uomo, polacco, voleva ammirare il panorama ma si è sbilanciato

GARGNANO, 20 GIU – Un ciclista polacco, che si trovava in gita lungo le strade di Garda con altri due amici, è morto precipitando dalla scogliera del lago, a Gargnano (Brescia), in quel punto alta circa 90 metri. Sono stati gli altri compagni a dare l’allarme, non vedendolo più tornare; pare che il cittadino straniero si fosse allontanato temporaneamente da loro per ammirare il panorama. L’ipotesi è che l’uomo, per qualche ragione, possa esserci sbilanciato, finendo nel vuoto. I due ciclisti hanno contattato la sala operativa del 118, che ha chiesto l’immediato l’intervento dell’autoambulanza e della Guardia Costiera di Salò, per far intervenire sul lago una motovedetta ed avviare le ricerche. I guardiacoste della motovedetta CP 703, hanno poco dopo avvistato il corpo di una persona, privo di segni vitali in galleggiamento. Hanno quindi raggiunto il ciclista, per il quale però non c’era più niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Salò, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

