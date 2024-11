Ciclista travolto e ucciso, arrestato il pirata della strada

agenzia

Nel Foggiano, 77enne era scappato.Preso grazie videosorveglianza

FOGGIA, 31 OTT – E’ stato individuato e arrestato dai carabinieri l’automobilista che due giorni fa, nel tratto della statale 17 tra Lucera e Foggia, ha travolto e ucciso un ciclista 61enne, il foggiano Roberto Casiello, deceduto in seguito al violento impatto per le lesioni riportate, omettendo di fermarsi per prestare soccorso. Si tratta di un 77enne originario di Acquaviva delle Fonti finito ai domiciliari con le accuse di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistro stradale mortale e omicidio stradale. “Le immediate ricerche effettuate sotto la direzione della procura della Repubblica – spiegano i carabinieri – hanno consentito, attraverso la raccolta e la visione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza estrapolate da una vastissima area, di circoscrivere l’orario del sinistro, avvenuto poco prima delle 9:15, nonché di risalire al modello e alla targa del veicolo che avrebbe investito il ciclista, rintracciato ad Acquaviva delle Fonti, sotto l’abitazione dell’indagato”. L’auto – che presenta danni compatibili con l’incidente e apparenti tracce ematiche sulla carrozzeria – è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Proprio nella giornata di ieri i familiari di Casiello, appassionato da anni delle due ruote, avevano lanciato un appello rivolto al pirata della strada a costituirsi, chiedendo anche la collaborazione a possibili testimoni dell’investimento.

