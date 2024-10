Ciclista uccisa:a Milano chiuse indagini sull’assessore Granelli

agenzia

'Omicidio colposo per irregolarità in realizzazione ciclabile'

MILANO, 18 OTT – La Procura di Milano ha notificato l’avviso di chiusura indagini, in vista di un’eventuale richiesta di processo, per Marco Granelli, in qualità di ex assessore alla Mobilità, ora assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, per omicidio colposo per la morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia, 39 anni, che stava passando in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, in pieno centro, quando è stata travolta e uccisa da una betoniera. Avvisi per la stessa accusa per l’autotrasportatore e 2 dirigenti comunali. L’accusa per Granelli riguarda presunte irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile.

