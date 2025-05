Cinque indagati per lo scoppio alla centrale di Suviana

agenzia

Il 9 aprile 2024 morirono sette lavoratori

BOLOGNA, 07 MAG – Cinque persone sono state indagate della Procura di Bologna per l’incidente del 9 aprile 2024, quando un improvviso e devastante scoppio sotterraneo uccise sette lavoratori impegnati in un collaudo ad un generatore della centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana e ne ha feriti altri sei. Non è più dunque contro ignoti il fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro: si tratterebbe di iscrizioni in vista di un accertamento irripetibile che dovrà essere disposto.

