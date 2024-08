Cinque ore di interrogatorio per il compagno di Sharon

agenzia

Ruocco ha lasciato la caserma senza parlare con i cronisti

BERGAMO, 13 AGO – Si è concluso attorno alle 21 ed è dunque durato cinque ore l’interrogatorio di Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa due settimane fa a coltellate a Terno d’Isola. L’uomo ha lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo in auto con suo padre: non si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti presenti. Massimo riserbo sui contenuti dell’interrogatorio: Ruocco è stato sentito come persona informata sui fatti, dunque senza essere assistito da un legale. Si tratta del suo secondo interrogatorio dopo quello cui era stato sottoposto nelle ore successive al delitto. Mentre Sharon è stata uccisa in strada, Ruocco era a casa, a letto, come confermano anche le riprese di due telecamere di loro vicini di casa.

