Ciriani ai carabinieri, ‘sempre al fianco di chi difende Stato’

agenzia

'Non esiste libertà senza legalità'

TRIESTE, 31 GEN – “Sono qui oggi per portare la vicinanza, l’affetto e la stima del governo e delle Istituzioni che sono patrimonio di tutti i cittadini al di là dell’appartenenza politica. È importante testimoniare con la presenza fisica la nostra solidarietà alle forze dell’ordine tutte e oggi in particolare ai carabinieri, anche perché proprio nei confronti dei carabinieri in questo ultimo periodo si è scatenata una forte campagna denigratoria. Noi siamo al vostro fianco e vogliamo ringraziarvi per l’impegno che ci mettete ogni giorno. Siamo dalla parte della legalità, perché non esiste libertà senza legalità, quindi è indiscutibile che noi siamo dalla parte di chi come i carabinieri garantisce l’ordine e la sicurezza. Siamo e saremo sempre dalla parte dello Stato e di chi, come i carabinieri, il nostro Stato lo difende”. È quanto ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso dell’incontro di questa mattina con il comandante della Legione dei carabinieri Friuli Venezia Giulia, generale di brigata Gabriele Vitagliano, con il comandante provinciale dei carabinieri di Pordenone, colonnello Roberto Spinola, e con una vasta rappresentanza dei carabinieri locali.

