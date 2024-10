Ciriani,controlli frontiera Italia-Slovenia restano attivi

agenzia

Non è prevista alcuna modifica dello stato vigente

TRIESTE, 22 OTT – “Il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Slovenia ha prodotto un importante effetto deterrente degli ingressi irregolari e visti gli ottimi risultati, ad oggi, il governo non ha ancora fatto alcuna valutazione su una eventuale sospensione della misura introdotta un anno fa.” Lo ha reso noto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. “Ho parlato con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che mi ha rassicurato sull’efficacia dei controlli – ha precisato – dal 21 ottobre scorso, per quanto concerne l’Italia, sono stati ritracciati al confine con la Slovenia circa 4.900 migranti irregolari, delle oltre 1600 persone denunciate a seguito dei controlli, 262 sono state arrestate, di queste 135 per favoreggiamento della immigrazione clandestina. Il ministro Piantedosi mi ha anche confermato che ad ora non è prevista alcuna modifica allo stato vigente”, ha concluso Ciriani.

