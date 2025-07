Cisterna con benzina si ribalta su autostrada A12 in Toscana

agenzia

Chiuso tratto di autostrada a causa dei vapori

PISA, 29 LUG – Incidente in autostrada A12 stamani all’altezza di Vecchiano (Pisa), nei pressi di Migliarino. Un’autocisterna che trasporta benzina, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata oltre la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Pisa e una squadra da Viareggio, personale del 118 e le forze dell’ordine. E’ stato deciso di chiudere entrambe le corsie di marcia dell’autostrada A12 (E80) all’altezza di Migliarino di Vecchiano come misura precauzionale, ossia per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza a causa dei vapori della benzina che fuoriescono dall’autocisterna. Sul posto le forze dell’ordine regolano il traffico e forniscono indicazioni sulla viabilità alternativa. L’autocisterna ha abbattuto il guardrail laterale ed è finita fuori strada. Parte del personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere il conducente, rimasto ferito e ricoverato in codice rosso in ospedale, mentre un’altra squadra si è occupata di mettere in sicurezza la falla nella cisterna da dove c’è un pericoloso versamento di benzina. Il traffico è stato interrotto proprio per i vapori di benzina che si sprigionano dallo sversamento, benché venga tamponato e contenuto.

