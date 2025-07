Cisterna ribaltata, chiusa carreggiata Sud A12 a Pisa

agenzia

Traffico viene fatto uscire tra caselli Viareggio e Pisa Nord

PISA, 30 LUG – Resta ancora chiusa, da stamani, vicino a Pisa, la carreggiata in direzione Sud dell’autostrada A12 dopo il ribaltamento e l’uscita di strada di un camion-cisterna con benzina. Sul posto operano i vigili del fuoco per lo svuotamento del mezzo e la sua messa in sicurezza. Il traffico in direzione di Roma viene fatto uscire a Viareggio e rientra al casello di Pisa Nord. Invece i veicoli procedono in modo regolare in carreggiata nord in direzione di Genova. L’autocisterna è finita oltre la carreggiata e non ostacolerebbe il transito dei veicoli ma i vapori di benzina usciti dalla cisterna costituiscono un rischio e per la sicurezza di viaggiatori e anche dei vigili del fuoco è stato deciso di tenere chiusa la carreggiata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA