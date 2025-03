Claps: 15 anni fa il ritrovamento dei resti, un corteo a Potenza

agenzia

Il 17 marzo, alle ore 17, promosso da Libera e dalla famiglia

POTENZA, 12 MAR – Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, insieme a mamma Filomena e la famiglia Claps “invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di memoria e riflessione per ricordare Elisa Claps e tutte le vittime innocenti delle mafie. L’evento si terrà lunedì prossimo, 17 marzo, nel giorno del 15/o anniversario del ritrovamento dei suoi resti, il 17 marzo 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, nel centro storico del capoluogo lucano, dove la studentessa 16enne fu uccisa da Danilo Restivo il 12 settembre 1993. Lunedì 17 marzo, quindi, alle ore 17 partirà un corteo dal Presidio Legalità fino a “Largo Elisa Claps”, nei pressi della chiesa della Santissima Trinità, “e durante la manifestazione – è specificato nel comunicato – verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie e raccontate le storie di coloro che ancora oggi attendono verità e giustizia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un’occasione per rinnovare l’impegno collettivo nella lotta per la legalità e per la giustizia. La memoria di Elisa e di tutte le vittime deve rimanere viva, affinché il vento della memoria possa davvero seminare giustizia”.

