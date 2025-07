Clima piacevole per una settimana, massime sotto i 32 gradi

Previsioni

iLMeteo.it, più instabile nel weekend qualche acquazzone al Nord

“Il clima dei prossimi 7-10 giorni sarà caratterizzato dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, come accadeva più o meno fino a 20 anni fa: avremo un’estate piacevole, meno calda e africana e le temperature massime faticheranno a superare i 32°C, anche al Sud”. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che ricorda come un anno fa “il 30 luglio avevamo quasi 40°C”. “L’Anticiclone delle Azzorre tornerà a farci visita come faceva, spessissimo, tanti anni fa – osserva – le temperature massime faticheranno a superare i 32°C, anche al Sud, almeno fino a martedì della prossima settimana. Vivremo una fase con giuste temperature, giusta umidità, giusto vento”. “Nel weekend al Nord una blanda perturbazione porterà qualche acquazzone sparso (localmente anche in Toscana) – aggiunge il metereologo – sono previsti anche locali temporali pomeridiani a ridosso delle montagne”. Nel dettaglio: Mercoledì 30. Al Nord: temporali pomeridiani sui rilievi, instabile sul Veneto. Al Centro: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Sud: sole e clima piacevole. Giovedì 31. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole. Venerdì 1. Al Nord: sole, peggiora dal pomeriggio dalle Alpi. Al Centro: soleggiato. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole. Tendenza: più instabile nel weekend con qualche acquazzone al Nord, localmente anche al Centro.

