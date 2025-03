Co2 ai Campi Flegrei, spunta la truffa del falso sopralluogo

agenzia

Sindaco Pozzuoli: finti tecnici annunciano ispezioni, non aprite

NAPOLI, 03 MAR – “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su presunti tecnici che stanno preannunciando ai puteolani per telefono che il Comune sta procedendo ai rilievi sui livelli di Co2 nelle case private. Tutto questo è assolutamente falso, è un tentativo di truffa”. Lo afferma il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni dopo una serie di segnalazioni da parte di cittadini alle prese con le emissioni di anidride carbonica conseguenti al bradisismo. “Nel caso in cui dovesse essere previsto qualche intervento del genere, sarà comunicato attraverso i canali ufficiali, ma al momento non c’è niente”, ha spiegato Manzoni. “Siamo attoniti per questo ennesimo tentativo di sciacallaggio a danno delle fasce più fragili della nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini a non far entrare in casa queste persone, ad avvertire tutti i parenti e i conoscenti, soprattutto gli anziani che vivono da soli e ad allertare immediatamente le forze dell’ordine in caso di telefonate del genere”.

